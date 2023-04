Atak na Jana Pawła II w Krakowie! Dwie kobiety nagrane przez kamery monitoringu

Kraków. Dwie kobiety ukradły portret Jana Pawła II. Zostały nagrane przez kamery monitoringu

Barbara Nowak poinformowała w mediach społecznościowych o kradzieży w budynku małopolskiego kuratorium oświaty. W czwartek, 6 kwietnia z budynku wyniesiono portret Jana Pawła II. Sprawczyniami mają być dwie kobiety nagrane przez kamery monitoringu. Przypomnijmy, że niedawno Barbara Nowak apelowała, by portret Jana Pawła II został powieszony w każdej szkole i przedszkolu.

- Desperacja posiadania wizerunku Jana Pawła II doprowadziła dziś 2 kobiety (film zabezpieczony) do aktu kradzieży. Weszły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, zerwały portret i go wyniosły. A wystarczyło poprosić, przecież to nie jedyny dostępny egzemplarz. Uwaga! Złodziejki grasują! - napisała na Twitterze Barbara Nowak.

