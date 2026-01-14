Atak zimy w Krakowie. Miasto sparaliżowane, IMGW ostrzega

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2026-01-14 8:55

Intensywne opady śniegu trwające od wczesnego poranka do późnego popołudnia we wtorek (13 stycznia) spowodowały prawdziwy armagedon na ulicach Krakowa. Służby nie nadążały z odśnieżaniem, a mieszkańcy przewracali się na śliskich chodnikach. Błoto pośniegowe zalegało na ulicach powodując opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i linii aglomeracyjnych. Sytuacja uspokoiła się dopiero po godzinie 18.00.

  • Intensywne opady śniegu we wtorek, 13 stycznia, doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w Krakowie, powodując opóźnienia w transporcie publicznym.
  • Służby miejskie nie nadążały z odśnieżaniem dróg i chodników, na których zalegało błoto pośniegowe i było bardzo ślisko.
  • IMGW wydało ostrzeżenie o marznących opadach, które obowiązuje do środy, 14 stycznia, do godziny 15:00.

Zimowa aura daje się we znaki mieszkańcom Krakowa

Prawdziwa śnieżyca nawiedziła Kraków i zasypała wszystko. Intensywne opady śniegu, które trwały niemal przez cały dzień, zamieniły miasto w jedno wielkie lodowisko pokryte grubą warstwą pośniegowego błota. Sytuacja na drogach była dramatyczna. Kierowcy utknęli w gigantycznych korkach, a pojazdy komunikacji miejskiej i linii aglomeracyjnych kursowały z opóźnieniami. Pasażerowie koczowali na przystankach, bezradnie wypatrując spóźnionych autobusów.

Ale to nie koniec! Do środy ( 14 stycznia) do godziny 15.00 obowiązuje ostrzeżenie IMGW o marznących opadach! Ma być ślisko i śnieżnie. Lokalnie mogą wystąpić opady marznącej mżawki lub deszczu, powodujące gołoledź. Choć największe mrozy - według prognoz - mamy już za sobą nadal trzeba uważać. Na drogach i chodnikach panują trudne warunki.

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć kobiety w Krakowie! Mężczyzna zatrzymany przez policję

Służby ostrzegają przed gołoledzią

Cienka warstwa lodu na jezdniach i chodnikach może doprowadzić do tragedii. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i, jeśli to możliwe, ograniczenie podróży do absolutnego minimum.

Atak zimy w Krakowie. Miasto sparaliżowane, IMGW ostrzega
13 zdjęć
Super Express Google News
Śnieżyce w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚNIEŻYCA
IMGW
POGODA