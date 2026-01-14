Atak zimy w Krakowie. Miasto sparaliżowane, IMGW ostrzega

Intensywne opady śniegu we wtorek, 13 stycznia, doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego w Krakowie, powodując opóźnienia w transporcie publicznym.

Służby miejskie nie nadążały z odśnieżaniem dróg i chodników, na których zalegało błoto pośniegowe i było bardzo ślisko.

IMGW wydało ostrzeżenie o marznących opadach, które obowiązuje do środy, 14 stycznia, do godziny 15:00.

Zimowa aura daje się we znaki mieszkańcom Krakowa

Prawdziwa śnieżyca nawiedziła Kraków i zasypała wszystko. Intensywne opady śniegu, które trwały niemal przez cały dzień, zamieniły miasto w jedno wielkie lodowisko pokryte grubą warstwą pośniegowego błota. Sytuacja na drogach była dramatyczna. Kierowcy utknęli w gigantycznych korkach, a pojazdy komunikacji miejskiej i linii aglomeracyjnych kursowały z opóźnieniami. Pasażerowie koczowali na przystankach, bezradnie wypatrując spóźnionych autobusów.

Ale to nie koniec! Do środy ( 14 stycznia) do godziny 15.00 obowiązuje ostrzeżenie IMGW o marznących opadach! Ma być ślisko i śnieżnie. Lokalnie mogą wystąpić opady marznącej mżawki lub deszczu, powodujące gołoledź. Choć największe mrozy - według prognoz - mamy już za sobą nadal trzeba uważać. Na drogach i chodnikach panują trudne warunki.

Służby ostrzegają przed gołoledzią

Cienka warstwa lodu na jezdniach i chodnikach może doprowadzić do tragedii. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i, jeśli to możliwe, ograniczenie podróży do absolutnego minimum.