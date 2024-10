Rano w niedzielę, 13 października na ulicy Warszawskiej w Krakowie miała miejsce awantura z użyciem przemocy fizycznej. W związku ze zdarzeniem policja poszukuje mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Mundurowi twierdzą, że to właśnie on jest sprawcą przestępstwa. Mężczyzna został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Funkcjonariusze upublicznili fotografie i proszą o pomoc w ustaleniu personaliów poszukiwanego. Informatorzy mają zapewnioną anonimowość.

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poszukuje sprawcy uszkodzenia ciała, do którego doszło 13 października br. około godziny 9:00 na ul. Warszawskiej w Krakowie. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na fotografii. Zapewniamy pełną anonimowość. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na numer telefonu 47-83-52-908 lub do każdej jednostki Policji w kraju - informuje krakowska policja.