W piątek, 6 września Jurek Owsiak poinformował o wygranym procesie, który założył przeciwko Michałowi Rachoniowi, Barbarze Pieli i Krystianowi Krawielowi, pracującymi w 2019 roku w TVP. Poszło o materiał wyemitowany przez stację, w którym wykorzystano kukły stworzone na wzór Jurka Owsiaka i Hanny Gronkiewicz-Waltz. W materiale z wykorzystaniem imitacji postaci pokazano jak polityczka zabiera część pieniędzy ze zbiórki na WOŚP i chowa je do worka. Sąd uznał winę dziennikarzy i zasądził m.in. nawiązkę na rzecz Orkiestry.

— Sąd uznaje oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego czynu stanowiącego występek i na tej podstawie skazuje i wymierza karę po 5 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Sąd orzeka także nawiązkę na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po 25 tys. zł — czytamy w uzasadnieniu wyroku sądu.

Barbara Nowak wbiła szpilę Jurkowi Owsiakowi w mediach społecznościowych

Do informacji na temat wygranego przez Jurka Owsiaka procesu z dziennikarzami TVP odniosła się w swoim stylu była małopolska kuratorka oświaty, Barbara Nowak. Polityczka od lat znana jest jako wielka przeciwniczka osób LGBT, edukacji seksualnej, czy właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Barbara Nowak postanowiła zwrócił się na portalu X do rodziców i nauczycieli, przestrzegając ich przed Owsiakiem. Co więcej, przy okazji skierowała także uszczypliwość w kierunku Koalicji 13 Grudnia, porównując ją do PRL-u.

— Uwaga! Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie! Od września do szkół w Polsce wkracza z zajęciami WOŚP Jurka Owsiaka! Pamiętajcie, żeby poważnie je traktować, bo śmiech z Owsiaka w satyrze Barbary Pieli, Sąd wycenił na 5 m. ograniczenia wolności! #Koalicja13grudnia =PRL Gomółki — napisała Barbara Nowak na portalu X.

