To jedyny taki samorząd w Polsce! W Wadowicach już trzeci rok z rzędu do rodziców uczniów szkół podstawowych trafia jednorazowe wsparcie w postaci "bonu edukacyjnego". Jego wysokość to 500 zł - w zamyśle pieniądze mają być przeznaczane na pozalekcyjne zajęcia dzieci i młodzieży. Rozpoczęły się już wypłaty. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2024 r.