Dane GUS

Ceny żywności przed świętami. Co najmocniej podrożało w Małopolsce?

Tegoroczna Wielkanoc nie będzie należała do najtańszych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ujęciu rok do roku gwałtownie wzrosła cena większości produktów rolnych. Co ciekawe, liderem wzrostu wcale nie jest drób, ale jedno ze zbóż. W tym przypadku wzrost ceny wyniósł prawie 30 proc.