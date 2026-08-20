ROBOT RUN 2026 w Krakowie. Co warto wiedzieć o wyścigu maszyn?

Wyobraźcie sobie tłum biegaczy na krakowskich Błoniach, do którego dołączają maszyny. W niedzielę, 6 września, równolegle z największym charytatywnym biegiem biznesowym w naszym kraju, zorganizowane zostanie wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Pomiędzy godziną 12:30 a 14:30 na linii startu staną zawodnicy wyposażeni w czujniki zamiast sportowego obuwia. Roboty w wersji humanoidalnej i czworonożnej będą rywalizować w dwóch konkurencjach: sprincie na dystansie 100 metrów oraz w slalomie. Za przygotowanie tego innowacyjnego przedsięwzięcia odpowiada Science & Technology Film Festival, a sam wyścig stanowi swoisty zwiastun tegorocznej odsłony tej imprezy.

Technologia, która nie tylko bawi, ale też pomaga potrzebującym

Głównym założeniem organizatorów jest uświadomienie społeczeństwu, że robotyka wykracza poza zamknięte laboratoria badawcze, oferując doskonałą rozrywkę i widowisko.

- ROBOT RUN ma być przede wszystkim widowiskiem i dobrą zabawą. Chcemy wyciągnąć roboty z laboratoriów, zobaczyć je w działaniu i pokazać publiczności, nad czym pracują dziś polskie firmy, uczelnie i konstruktorzy. Jeszcze kilka lat temu takie zawody trudno byłoby sobie wyobrazić. Dziś roboty potrafią już chodzić, biegać, tańczyć, pokonywać przeszkody i coraz lepiej radzą sobie w codziennym otoczeniu człowieka. Tempo rozwoju tej technologii jest naprawdę niezwykłe

- zaznacza Piotr Biedroń, dyrektor Science & Technology Film Festival, będący inicjatorem ROBOT RUN.

Przedsięwzięcie to kryje w sobie znacznie ważniejszy cel. Każde zarejestrowanie robota przekłada się na konkretną pomoc finansową dla podopiecznych Fundacji Poland Business Run.

- Jest też drugi, bardzo ważny wymiar tego wydarzenia. Ponieważ spotykamy się w dniu Poland Business Run, każde zgłoszenie robota oznacza również pomoc dla beneficjentów Fundacji. Robotyka i nowoczesne protezy korzystają dziś z wielu podobnych technologii – od czujników po systemy sterowania. To dobry przykład tego, że technologia może jednocześnie fascynować, bawić i mieć bardzo praktyczne zastosowanie

- uzupełnia Piotr Biedroń.

Masz robota? Możesz wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami!

Do udziału w rywalizacji zaproszone są przedsiębiorstwa z branży technologicznej, szkoły wyższe, studenckie koła naukowe oraz osoby fizyczne. Warunkiem udziału jest posiadanie robota humanoidalnego lub czworonożnego, który może być zdalnie sterowany lub działać całkowicie autonomicznie. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na stronie robotrun.pl/rejestracja. Koszt wpisowego wynosi minimum 100 złotych w formie darowizny, która w całości zasili budżet Fundacji Poland Business Run. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie osób z dysfunkcjami narządu ruchu, po amputacjach kończyn i mastektomii, pokrywając koszty zakupu protez, wózków inwalidzkich, zabiegów rehabilitacyjnych oraz wsparcia psychologicznego.

W gronie nietypowych uczestników nie zabraknie reprezentanta z Radia Eska. Będziemy uważnie obserwować jej start i trzymać kciuki za świetny rezultat w tym technologicznym starciu. Pokazuje to, że w działania charytatywne można włączać się na mnóstwo różnorodnych sposobów!

- Poland Business Run od dawna nie jest tylko biegiem. Chodzi o to, żeby w pomaganie mogły włączać się różne środowiska i robić to na swój sposób. ROBOT RUN zaprasza do tego świata firmy technologiczne, uczelnie, zespoły badawcze i prywatnych właścicieli robotów. Maszyny mają dać publiczności trochę frajdy, a stojący za nimi ludzie mogą przy okazji wesprzeć naszych beneficjentów. Nie każdy robot musi od razu zmieniać świat, ale jeśli zwróci uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i pomoże zebrać środki na ich rehabilitację, zrobi kawał dobrej roboty

- przekazała Agnieszka Pleti, pełniąca funkcję prezeski Fundacji Poland Business Run.

Zapisy na Poland Business Run 2026 trwają. Jak się zarejestrować?

Choć roboty przygotowują się do swojej rywalizacji, wciąż można dołączyć do tradycyjnego biegu dla ludzi. Swój udział w nadchodzącej edycji zgłosiła już rekordowa liczba 47 tysięcy uczestników! Wszyscy zainteresowani wsparciem tego szczytnego celu mogą zdecydować się na pakiet Virtual Eco. W jego ramach uczestnicy otrzymają cyfrowy numer startowy, wirtualny medal oraz dyplom, a większość opłaty zostanie przekazana na działania fundacji. Rejestracja jest możliwa do 27 sierpnia poprzez platformę bieg.pbr.pl.

ROBOT RUN 2026 – najważniejsze informacje:

Data: 6 września 2026 r.

Miejsce: Krakowskie Błonia

Czas trwania: 12:30–14:30

Rejestracja robotów: robotrun.pl/rejestracja