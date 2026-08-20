Pogoda dla Krakowa na weekend 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Krakowa i turyści planujący weekend w mieście od 21 do 23 sierpnia powinni przygotować się na zmienne warunki. Prognozy wskazują na wyraźny trend ochłodzenia, który będzie postępował z dnia na dzień. Aura na początku weekendu będzie deszczowa i ciepła, ale zakończy się go w chłodniejszej i już suchej scenerii. Kluczowe okażą się zmiany temperatury i siły wiatru.

Piątek z deszczem i najwyższą temperaturą

Początek weekendu w Krakowie będzie najcieplejszym, ale jednocześnie najbardziej deszczowym dniem. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 26 stopni Celsjusza, co stworzy dość parne warunki. Nocą temperatura spadnie do około 18 stopni. Niestety, przez cały dzień trzeba liczyć się ze słabymi opadami deszczu, które mogą być chwilami bardziej intensywne. Wiatr pozostanie łagodny, jego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s.

Wietrzna sobota z mniejszymi opadami

Drugi dzień weekendu przyniesie odczuwalną zmianę. W sobotę w Krakowie zrobi się chłodniej – maksymalna temperatura spadnie do około 24 stopni, a minimalna do 15 stopni Celsjusza. Opady deszczu nadal będą możliwe, ale znacznie słabsze niż w piątek. Najbardziej charakterystycznym elementem pogody tego dnia będzie wiatr. Jego średnia prędkość wzrośnie do 6 m/s, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Chłodna i sucha niedziela na koniec weekendu

Niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy, ale jednocześnie najpogodniejszy dzień weekendu. To właśnie wtedy opady całkowicie ustaną, a na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna w Krakowie osiągnie już tylko 22 stopnie, a noc przyniesie dalsze ochłodzenie do około 12 stopni Celsjusza. Wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z prędkością zbliżoną do piątkowej, czyli około 3 m/s. To będzie spokojne zakończenie weekendu.

Jak spędzić weekend w Krakowie przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Deszczowy i parny piątek to dobra okazja do spędzenia czasu wewnątrz. Warto rozważyć wizytę w jednej z licznych galerii, muzeum czy po prostu zaszyć się w kawiarni. Wietrzna sobota z niewielkimi opadami może zachęcać do spacerów po osłoniętych od wiatru częściach miasta, na przykład pośród gęstej zabudowy historycznego centrum. Z kolei najwięcej możliwości da niedziela – chociaż będzie chłodniej, brak deszczu stworzy idealne warunki na dłuższą przechadzkę, na przykład wzdłuż bulwarów wiślanych czy po którymś z miejskich parków.

Dane pogodowe: OpenWeather