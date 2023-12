i Autor: Monika Czekańska

Rozdają sosny

Choinki za darmo w Małopolsce! W tych trzech miejscach dostaniesz darmowe drzewko

Zofia Dąbrowska | PAP 19:20

Chcesz dostać za darmo choinkę? W Małopolsce są trzy miejsca, gdzie już w tę sobotę, 16 grudnia będziesz mieć okazję otrzymać darmową świąteczną choinkę - i to nie byle jaką, tylko z Pustyni Błędowskiej. Ciekawa akcja to pomysł Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, województwa małopolskiego oraz gmin Klucze i Krzeszowice. O co chodzi? Jak i gdzie dostaniesz drzewko?