Cuda na Małym Rynku w Krakowie! Na Jarmarku Świętego Józefa ogrom wspaniałości

Jarmark Świętego Józefa na Małym Rynku w Krakowie to prawdziwa gratka dla miłośników rękodzieła i regionalnych przysmaków.

Od drewnianych figurek po biżuterię i lokalne smakołyki – jarmark oferuje bogactwo unikatowych wyrobów.

Spotkaj artystów, odkryj ich warsztat i zanurz się w atmosferze nadchodzącej wiosny!

Jarmark potrwa jeszcze tylko do niedzieli, 29 marca. Potem w jego miejsce powstanie ten właściwy Jarmark Wielkanocny.

Św. Józef to opiekun rzemieślników i rękodzielników, a także patron Krakowa. Jego święto jest powodem do podzielenia się z krakowianami i gośćmi z innych miast i państw najpiękniejszym polskim rzemiosłem i rękodziełem, a także tradycyjnymi wyrobami sztuki ludowej. Marcowe uroczystości pozwalają także wspólnie cieszyć się nadchodzącą wiosną i należycie ją powitać! – zachęcają organizatorzy.

Cuda i cudeńka na kramach w Krakowie

Na kramach można oglądać bogatą ofertę ceramiki, biżuterii, wyrobów drewnianych i skórzanych, odzieży, ozdób, świec i wielu innych. Są ręcznie szyte maskotki a do nich skrojone na miarę ubranka, pamiątki z Krakowa a nawet kosmetyki! Można obserwować jak powstają drewniane figurki, bo jarmark to świetna okazja do spotkania z artystami z regionu. Jarmark to także okazja by skosztować lokalnego jedzenie. Na stoiskach gastronomicznych królują pajdy ze smalcem i aromatyczna kiełbasa.