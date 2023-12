i Autor: Robert Zalewski/Super Express zdjęcie ilustracyjne

Seria wypadków

Czarny wtorek na drogach w Małopolsce. Jeden samochód uderzył w drzewo, drugi wpadł do rzeki

Wtorek, 19 grudnia to czarny dzień na małopolskich drogach. W miejscowości Czechy (powiat krakowski) zginął 62-letni pasażer peugeota. Mężczyzna jechał autem, które po zderzeniu z barierką znalazło się poza jezdnią i wjechało do rzeki Szreniawy. 62-latek wypadł z pojazdu do wody. Zmarł na miejscu zdarzenia pomimo reanimacji. Z kolei we wsi Witeradów (powiat olkuski) zginął 50-letni kierowca samochodu, które uderzyło w drzewo.