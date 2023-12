Ogromny korek na drodze krajowej nr 28! Pieszy nie żyje, co ze sprawcą?

12 potraw wigilijnych. Lista dań, które muszą się znaleźć na świątecznym stole. Karp, barszcz, kutia i co jeszcze?

Aktualizacja godz. 9.40

Jak informuje policja, do wypadku doszło na ul. Bieckiej, a ofiara potrącenia jest 50-letni mieszkaniec gminy Gorlice. Osoba, która w niego uderzyła, uciekła z miejsca zdarzenia i jest poszukiwana, dlatego mundurowi apelują do świadków zdarzenia o zgłaszanie się do komendy. Droga krajowa nr 28 może być zablokowana nawet przez kilka godzin, a objazdy poprowadzoną ostatecznie przez Moszczenicę i Kobyłkę.

Wcześniej pisaliśmy:

Ogromne utrudnienia w ruchu powstały po śmiertelnym wypadku na drodze krajowej nr 28 w Gorlicach, do którego doszło w piątek, 15 grudnia, ok. godz. 7. Policja potwierdziła na razie tylko, że na trasie potrącony został pieszy, który zginął na miejscu, natomiast nieznane są na razie choćby wstępne okoliczności zdarzenia. Brakuje również informacji o domniemanym sprawcy wypadku. Mundurowi potwierdzają jedynie, że droga krajowa nr 28 w Gorlicach jest całkowicie zablokowana.

- Trasa będzie zablokowana przez dłuższy czas, to na pewno, dlatego jest organizowany objazd przez Zagórzany i Moszczenicę - relacjonuje asp. szt. Gustaw Janas, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Sprawą śmiertelnego wypadku zajęła się również prokuratura.