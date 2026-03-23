Przewrócony ciągnik i ranne dziecko. Dramat w powiecie tarnowskim

Wypadek w Czermnej. 10-latek ranny po przewróceniu traktora

W poniedziałek, 23 marca, krótko po godzinie 17:00 w miejscowości Czermna (powiat tarnowski) rozegrały się dramatyczne sceny. W trakcie wykonywania prac leśnych wywrócił się ciągnik rolniczy. Jak informuje „Gazeta Krakowska”, zgłaszający alarmował o osobie przygniecionej przez ciężki sprzęt. Kiedy strażacy dotarli na miejsce, zastali leżącą maszynę, ale pod nią nikogo wówczas nie było. Za to rzeczywiście była jedna osoba ranna. Okazało się, że w wypadku poszkodowany został około 10-letni chłopiec, który towarzyszył swojemu ojcu podczas prac leśnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej podróżował, siedząc bezpośrednio na błotniku pojazdu.

Akcja ratunkowa w powiecie tarnowskim. Śmigłowiec LPR zabrał dziecko do Rzeszowa

W momencie, gdy traktor zaczął się wywracać, chłopiec spadł na ziemię. Jego stan był na tyle poważny, że wymagał błyskawicznej pomocy medycznej. W działaniach na miejscu zdarzenia uczestniczyło kilka zastępów straży pożarnej, w tym funkcjonariusze z posterunku w Siedliskach oraz druhowie z jednostek OSP w Szerzynach, Czermnej i Żurowej. Na miejsce skierowano też karetkę pogotowia. Z uwagi na stan zdrowia małego pacjenta, zapadła decyzja o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala w Rzeszowie. Teraz policja prowadzi postępowanie, które ma ustalić przyczyny wywrócenia się maszyny i wyjaśnić, dlaczego chłopiec znajdował się na ciągniku w trakcie prac w lesie.