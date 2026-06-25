Dwie cudzoziemki wpadły na lotnisku w Balicach. Próbowały wwieźć narkotyki warte pół miliona złotych

Pracownicy Służby Celno-Skarbowej w Porcie Lotniczym Kraków-Balice zatrzymali transport 100 kilogramów czuwaliczki jadalnej (znanej jako khat) o rynkowej wartości około pół miliona złotych. Zabezpieczony susz zawierał w sobie silnie działający katynon, zaliczany do substancji psychotropowych .

. Niedozwolone środki odkryto w bagażach dwóch kobiet z Izraela (23 i 24 lata), które podróżowały z Tel Awiwu do Polski. Pasażerki natychmiast zatrzymano.

20 czerwca 2026 r. śledczy postawili cudzoziemkom zarzuty, a krakowski sąd rejonowy (Krowodrza) zadecydował o umieszczeniu ich w trzymiesięcznym tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia.

Wielka akcja służb na lotnisku w Balicach. Odkryto narkotyki za pół miliona złotych

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z mazowieckich i małopolskich struktur przeprowadzili skoordynowane kontrole w Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Przedmiotem ich szczególnego zainteresowania byli podróżni przylatujący bezpośrednio z Tel Awiwu. Zgodnie z komunikatami przekazywanymi przez służby, w trakcie rutynowych działań wytypowano do weryfikacji dwie pasażerki, których walizki wzbudziły spore podejrzenia mundurowych.

Wewnątrz bagaży należących do 23- i 24-letniej obywatelki Izraela znaleziono dokładnie 500 pakietów z charakterystycznymi liśćmi i łodygami o zielono-fioletowym zabarwieniu. Łączna masa przechwyconego ładunku wyniosła imponujące 100 kilogramów. Błyskawiczne testy chemiczne potwierdziły obecność katynonu, czyli związku o bardzo silnych właściwościach stymulujących, który jest podstawowym składnikiem czuwaliczki jadalnej (znanej szerzej jako khat).

Czuwaliczka jadalna to roślina, której dystrybucja oraz posiadanie na terenie Polski podlegają surowemu zakazowi. Według obowiązujących rozporządzeń resortu zdrowia, zarówno żywe okazy, jak i wszelkie ekstrakty, nasiona oraz susz traktowane są jako twarde narkotyki. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonego ładunku to około 500 tysięcy złotych, co czyni to zdarzenie jedną z największych tego typu interwencji na krakowskim lotnisku w ostatnich latach.

Co grozi Izraelkom za przemyt czuwaliczki?

Zatrzymane podróżne niezwłocznie przetransportowano do Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały. Tam usłyszały zarzuty z artykułu 55 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a śledczy przeprowadzili z ich udziałem wszelkie wymagane prawem procedury. Następnie prokurator skierował wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w pełni przychylił się do tego żądania i nakazał umieścić obie obywatelki Izraela w areszcie na najbliższe trzy miesiące.

Zatrzymanym cudzoziemkom grozi wyrok pozbawienia wolności w przedziale od 3 do nawet 20 lat.