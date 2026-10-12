Dzień Nauczyciela to nie dzień wolny. Pedagodzy mają wtedy specjalne zadania

Z 14 października wiąże się sporo mitów, które co roku przewijają się w kuluarowych dyskusjach oraz w sieci. Wielu osobom wydaje się, że pokój nauczycielski w Dzień Nauczyciela jest pusty, a pracownicy oświaty spędzają czas z dala od placówki. Prawda jest jednak inna. Mimo że w szkołach jest ciszej przez brak lekcji, to nauczyciele muszą przyjść do pracy zgodnie ze swoim planem.

Dzień Edukacji Narodowej. Znamy obowiązki nauczycieli 14 października

Prawo jasno określa, jak wygląda ten dzień. Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 74) Dzień Edukacji Narodowej jest świętem pracowników oświaty, podczas którego nie odbywają się zajęcia lekcyjne. Ważne jest jednak, by odróżnić zajęcia dydaktyczne od dnia pracy. Chociaż nauczyciele nie uczą z podręcznika, nie oceniają i nie przeprowadzają klasówek, to muszą być obecni w szkole.

Pedagodzy wykonują wtedy inne służbowe zadania. To właśnie w okolicach 14 października organizowane są apele, pasowania na ucznia czy uroczystości wręczania nagród dyrektora. Niejednokrotnie ten czas przeznacza się na szkolenia, rady pedagogiczne i papierologię, na którą w normalne dni brakuje czasu. Nauczyciele pełnią również dyżury, gdyż to oni odpowiadają za bezpieczeństwo podopiecznych na szkolnych akademiach.

Należy mieć na uwadze, że brak lekcji nie jest równoznaczny z zamknięciem placówki. Pedagodzy są w gotowości do wykonywania poleceń dyrekcji i realizowania zadań statutowych. Często ich wizja Dnia Edukacji Narodowej diametralnie różni się od wyobrażeń dzieci i młodzieży. O odpoczynku zazwyczaj nie ma mowy, a w planach jest mnóstwo spraw organizacyjnych, które wymagają zaangażowania i logistyki.

Co ze świetlicą w Dzień Nauczyciela? Szkoła ma obowiązek zająć się dziećmi

Dla pracujących rodziców data 14 października w środku tygodnia, jak to będzie w 2026 roku, może być kłopotliwa. Brak lekcji od poniedziałku do piątku generuje pytania, komu powierzyć opiekę nad najmłodszymi pociechami. Przepisy sprzyjają tu jednak rodzicom – szkoła musi zapewnić opiekę uczniom, którzy tego dnia zjawią się w budynku. Dyrektor nie może zamknąć placówki, odmawiając wsparcia rodzinom.

Z reguły taka opieka przyjmuje formę zajęć w świetlicy. Nauczyciele mają wtedy dyżury, by opiekować się dziećmi i zapewniać im bezpieczeństwo, podczas gdy ich opiekunowie nie mogli dostać w pracy wolnego. To zwyczajowa procedura, ułatwiająca pogodzenie oświatowego święta z życiem codziennym. Szkoły zazwyczaj z wyprzedzeniem proszą rodziców o deklarację obecności ucznia, by odpowiednio dopasować grafik opiekunów oraz zamówienia na ewentualne posiłki.

Aby dowiedzieć się, jak będzie przebiegał 14 października w danej placówce, najlepiej sprawdzić szkolną stronę www lub e-dziennik. To tam pojawiają się komunikaty dyrekcji o tym, jak przebiega dzień i w jakich godzinach pracuje świetlica. Dobrze jest zweryfikować takie szczegóły wcześniej, co pomoże oszczędzić nerwów i problemów rano w Dniu Edukacji Narodowej.