„Krakowianie odzyskali swoje miasto”. Euforia podczas wieczoru wyborczego Łukasza Gibały

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Jakub Solarz
2026-10-11 21:18

Łukasz Gibała zabrał głos tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników II tury wyborów prezydenta Krakowa. Według badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos zdobył 61 proc. głosów i wyraźnie wyprzedził popieraną przez KO i PSL Monikę Piątkowską. Kandydat podkreślił jednak, że na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba poczekać do publikacji wyników PKW.

Exit poll daje wyraźne zwycięstwo

Zgodnie z sondażem exit poll przygotowanym przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, Łukasz Gibała uzyskał 61 proc. poparcia w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Jego rywalka, senator Monika Piątkowska, mogła liczyć na 39 proc. głosów.

Choć oficjalne wyniki miały zostać podane przez Państwową Komisję Wyborczą, już po ogłoszeniu sondażowych danych w sztabie Gibały zapanowała euforia.

„Po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto”

Podczas wieczoru wyborczego zorganizowanego w Forum Horyzonty Łukasz Gibała zwrócił się do swoich zwolenników. Podkreślił, że należy poczekać na oficjalne wyniki, ale jednocześnie zaznaczył, że wszystko wskazuje na historyczną zmianę w Krakowie.

- Trzeba poczekać na ostateczne wyniki PKW, ale wszystko wskazuje na to, że 11 października przejdzie do historii i że po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto - powiedział.

Polityk ocenił również, że przed nowymi władzami miasta stoją ogromne wyzwania.

- Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne, ponieważ w mieście trzeba wiele naprawić. Jest fatalna sytuacja finansowa. Wierzę, że wspólnie damy radę - mówił.

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Gorąca atmosfera w sztabie

W trakcie wieczoru wyborczego zgromadzeni w Forum Horyzonty sympatycy kandydata wielokrotnie przerywali wystąpienia okrzykami. Wśród skandowanych haseł słychać było m.in. „Tu jest Kraków, nie Warszawa” oraz „Łukasz”.

Entuzjazm zwolenników wskazywał, że sondażowe wyniki zostały odebrane jako zapowiedź politycznego przełomu w stolicy Małopolski.

Przedterminowe wybory po referendum

Niedzielne głosowanie odbyło się w wyjątkowych okolicznościach. Przedterminowe wybory zostały zarządzone po majowym referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska dotychczasowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Jeśli wyniki exit poll potwierdzą się w oficjalnym podliczeniu głosów, Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Jego zwycięstwo zakończy jeden z najbardziej burzliwych okresów w najnowszej historii samorządu miasta.

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