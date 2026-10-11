Nożownik ruszył na policjantów w Nowym Sączu. Padły strzały! Nie żyje mężczyzna

Strzały w Nowym Sączu. Policja interweniowała wobec mężczyzny

W niedzielę, 11 października, około godziny 10:40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który szedł ulicą Lwowską z nożem w ręku. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze zauważyli wskazanego mężczyznę i kilkukrotnie nakazali mu odrzucenie niebezpiecznego narzędzia. Ten jednak zignorował polecenia i ruszył w stronę mundurowych, nadal trzymając nóż. Policjanci użyli wobec niego paralizatora, jednak nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Mężczyzna w dalszym ciągu zbliżał się do funkcjonariuszy.

- W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia policjantów, jeden z nich oddał strzały w kierunku napastnika. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy medycznej. Na miejscu natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego. 41 – letni Sądeczanin został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy zmarł – informują policjanci z Małopolskiej Policji

Według nieoficjalnych relacji świadków, w zdarzeniu ranny miał zostać jeden z policjantów.

Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczają nagrania z kamer monitoringu oraz ustalają świadków, którzy mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu interwencji.

Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Uruchomiono również procedury kontrolne, których celem jest sprawdzenie, czy zastosowane przez policjantów środki przymusu bezpośredniego zostały użyte prawidłowo.

Ulica Lwowska zamknięta. Utrudnienia w centrum Nowego Sącza

W związku ze zdarzeniem policja zabezpieczyła teren interwencji. Ulica Lwowska została zamknięta na odcinku od ulicy Sikorskiego do ulicy Naściszowskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdów.

Utrudnienia dotyczą również komunikacji miejskiej. Autobusy MPK Nowy Sącz omijają zamknięty fragment ulicy Lwowskiej i kursują zmienionymi trasami.

Na miejscu nadal pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tragedii. Szczegółowy przebieg interwencji oraz przyczyny użycia broni palnej wymagają ustalenia.