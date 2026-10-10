Niebezpieczne warunki w Tatrach! Jeden nieostrożny krok może skończyć się tragedią

Tatrzański Park Narodowy alarmuje o ekstremalnie trudnych warunkach na wysokogórskich szlakach, gdzie zalega twardy i oblodzony śnieg, stwarzając poważne zagrożenie.

Szczególnie niebezpiecznie jest powyżej 2000 m n.p.m. oraz po północnej stronie gór, gdzie silny wiatr potęguje ryzyko śmiertelnych wypadków, o czym świadczą ostatnie tragiczne zdarzenia.

Doświadczenie, raki, czekan i kask to absolutna podstawa – TPN podkreśla, że popularne raczki nie zapewnią bezpieczeństwa w tych zdradliwych warunkach.

O szczegółach piszemy poniżej.

Niebezpieczne warunki w Tatrach. TPN ostrzega turystów

Jak informuje TPN, szczególnie trudne warunki występują po północnej stronie gór oraz w zacienionych miejscach, gdzie śnieg jest twardy i oblodzony. Dodatkowym utrudnieniem jest silny wiatr, którego porywy na szczytach osiągają nawet 50 km/h.

Pracownicy parku przypominają, że w ostatnich dniach w Tatrach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z podobnymi zagrożeniami. Wędrówki w wyższych partiach gór wymagają doświadczenia w turystyce zimowej oraz odpowiedniego sprzętu, w tym raków, czekana i kasku. Niezbędna jest również umiejętność prawidłowego korzystania z tego wyposażenia. TPN podkreśla, że popularne raczki nie zastępują raków i nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa na stromych, wysokogórskich szlakach.

Remonty na tatrzańskich szlakach. W tych miejscach trzeba uważać

Tatrzański Park Narodowy przekazał także informacje o pracach remontowych prowadzonych na trzech odcinkach szlaków. Roboty trwają na zielonym szlaku z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję, przy mostkach w pobliżu tamy na początku zielonego szlaku prowadzącego na Nosal, a także na trasie Wielka Polana Małołącka – Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz. Turyści przechodzący przez te miejsca powinni zachować szczególną ostrożność.