Niebezpieczne warunki w Tatrach! Jeden nieostrożny krok może skończyć się tragedią

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-10 10:39

Tatrzański Park Narodowy poinformował w sobotę o trudnych warunkach na szlakach w Tatrach Wysokich. Powyżej 2000 metrów nad poziomem morza zalega twardy, zamarznięty śnieg, a w wielu miejscach jest bardzo ślisko. Turyści wybierający się w wyższe partie gór powinni zachować szczególną ostrożność. W takich warunkach nawet jeden nieostrożny krok może doprowadzić do groźnego wypadku.

Turyści na skalistym, ośnieżonym szlaku w wysokich Tatrach. O trudnych warunkach w górach przeczytasz na SE.
Autor: BEATA OLEJARKA/SUPER EXPRESS
  • Tatrzański Park Narodowy alarmuje o ekstremalnie trudnych warunkach na wysokogórskich szlakach, gdzie zalega twardy i oblodzony śnieg, stwarzając poważne zagrożenie.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest powyżej 2000 m n.p.m. oraz po północnej stronie gór, gdzie silny wiatr potęguje ryzyko śmiertelnych wypadków, o czym świadczą ostatnie tragiczne zdarzenia.
  • Doświadczenie, raki, czekan i kask to absolutna podstawa – TPN podkreśla, że popularne raczki nie zapewnią bezpieczeństwa w tych zdradliwych warunkach.
  • O szczegółach piszemy poniżej.

Niebezpieczne warunki w Tatrach. TPN ostrzega turystów

Jak informuje TPN, szczególnie trudne warunki występują po północnej stronie gór oraz w zacienionych miejscach, gdzie śnieg jest twardy i oblodzony. Dodatkowym utrudnieniem jest silny wiatr, którego porywy na szczytach osiągają nawet 50 km/h.

Pracownicy parku przypominają, że w ostatnich dniach w Tatrach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z podobnymi zagrożeniami. Wędrówki w wyższych partiach gór wymagają doświadczenia w turystyce zimowej oraz odpowiedniego sprzętu, w tym raków, czekana i kasku. Niezbędna jest również umiejętność prawidłowego korzystania z tego wyposażenia. TPN podkreśla, że popularne raczki nie zastępują raków i nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa na stromych, wysokogórskich szlakach.

Remonty na tatrzańskich szlakach. W tych miejscach trzeba uważać

Tatrzański Park Narodowy przekazał także informacje o pracach remontowych prowadzonych na trzech odcinkach szlaków. Roboty trwają na zielonym szlaku z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję, przy mostkach w pobliżu tamy na początku zielonego szlaku prowadzącego na Nosal, a także na trasie Wielka Polana Małołącka – Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz. Turyści przechodzący przez te miejsca powinni zachować szczególną ostrożność.

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