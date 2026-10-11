Wybory w Krakowie 2026. Mieszkańcy wybrali nowego prezydenta miasta. Są pierwsze wyniki exit poll

Kraków wybiera nowego prezydenta

Niedzielne głosowanie kończy trwającą od kilku tygodni kampanię wyborczą. W drugiej turze zmierzyli się Łukasz Gibała, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców „Kraków dla Mieszkańców”, oraz Monika Piątkowska, startująca z Komitetu Wyborczego Wyborców „Ponad Podziałami”.

Od rana mieszkańcy Krakowa oddawali głosy w lokalach wyborczych rozmieszczonych na terenie całego miasta. Frekwencja była uważnie śledzona zarówno przez sztaby wyborcze, jak i obserwatorów życia politycznego. Dla wielu krakowian wybory te mają szczególne znaczenie, ponieważ nowy prezydent będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniami związanymi m.in. z transportem, inwestycjami miejskimi, mieszkalnictwem i ochroną środowiska.

Przedterminowe wybory po referendum

Do przedterminowych wyborów doszło po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Referendum zakończyło okres politycznej niepewności w mieście i uruchomiło procedurę wyłonienia nowego włodarza Krakowa. Do czasu wyboru nowego prezydenta obowiązki gospodarza miasta pełnił Stanisław Kracik.

Kampania wyborcza była wyjątkowo intensywna. Kandydaci przekonywali mieszkańców do swoich wizji rozwoju Krakowa, koncentrując się na takich tematach jak komunikacja miejska, walka z korkami, polityka mieszkaniowa czy realizacja kluczowych inwestycji.

Finał starcia Gibały i Piątkowskiej

Do drugiej tury awansowali kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszym głosowaniu. Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska 29,91 proc. Żadnemu z kandydatów nie udało się jednak przekroczyć progu 50 proc., dlatego ostateczne rozstrzygnięcie zapadło dopiero 11 października.

Wyniki exit poll. Kto wygrał wybory na prezydenta Krakowa?

Lokale wyborcze zostały zamknięte o godz. 21:00. W tym momencie opublikowane zostały pierwsze wyniki badań exit poll, które pokazują, który z kandydatów jest bliżej zwycięstwa.

Według badania exit poll przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu Łukasz Gibała uzyskał 61 proc. głosów, natomiast Monika Piątkowska 31 proc. Różnica między kandydatami wynosi 10 punktów procentowych.

Oficjalne wyniki poznamy później

Choć wyniki exit poll zazwyczaj dobrze odzwierciedlają końcowy rezultat wyborów, ostateczne rozstrzygnięcie przyniesie dopiero zliczenie głosów przez obwodowe komisje wyborcze. Oficjalne wyniki powinny zostać ogłoszone przez właściwą komisję wyborczą po zakończeniu procesu liczenia głosów.

Do tego czasu mieszkańcy Krakowa, politycy i samorządowcy będą śledzić napływające informacje, oczekując odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy nowym prezydentem Krakowa zostanie Łukasz Gibała - jak wskazują wyniki exit poll, czy może jednak Monika Piątkowska?

Sonda Czy jesteś zadowolony/a z wyniku wyborów na prezydenta Krakowa? Tak! Wynik jest zgodny z moimi oczekiwaniami Nie. Spodziewałem/am się innego wyniku Nie mam zdania