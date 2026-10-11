Monika Piątkowska dziękuje wyborcom po exit poll. „Będę patrzyła na ręce”

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Katarzyna Snakowska
2026-10-11 22:20

Monika Piątkowska podziękowała mieszkańcom Krakowa za wsparcie po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście. Kandydatka popierana przez KO i PSL pogratulowała zwycięstwa Łukaszowi Gibale, ale jednocześnie zapowiedziała, że będzie uważnie rozliczać go z obietnic składanych podczas kampanii.

Exit poll wskazuje zwycięstwo Gibały

Według ogłoszonego w niedzielę badania exit poll przed losowo wybranymi lokalami wyborczymi w Krakowie, zwycięzcą przedterminowych wyborów na prezydenta miasta został Łukasz Gibała. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców miał uzyskać 61 proc. głosów.

Jego rywalka, senator Monika Piątkowska, startująca z komitetu Ponad Podziałami i wspierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL, według sondażu zdobyła 39 proc. poparcia.

Podziękowania dla mieszkańców i sztabu

Podczas wieczoru wyborczego Piątkowska podziękowała krakowianom za udział w głosowaniu, a szczególnie tym, którzy oddali na nią swój głos. Nie zabrakło również słów wdzięczności dla członków sztabu oraz przedstawicieli rządu, którzy angażowali się w jej kampanię.

– Kochani, to była trudna kampania. Miałam pełną świadomość tego i wiecie, tutaj obecni, że startuję w bardzo trudnym momencie, miałam tego pełną świadomość. Ciężko pracowaliśmy w tej kampanii, każdego dnia rozmawiając z mieszkańcami naszego miasta – mówiła po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Gratulacje dla rywala i zapowiedź kontroli

Senator zwróciła się także bezpośrednio do Łukasza Gibały. Pogratulowała mu zwycięstwa, jednocześnie zaznaczając, że wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej będzie obserwować realizację jego wyborczych deklaracji.

Piątkowska podkreśliła, że kluczowa będzie weryfikacja zapowiedzi budowy „Krakowa dla mieszkańców”, która była jednym z głównych haseł kampanii zwycięskiego kandydata.

– Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesu, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto. Ale równocześnie mówię ci bardzo twardo: będę patrzyła na ręce – zapowiedziała.

Polecany artykuł:

Przedterminowe wybory po referendum

Niedzielne głosowanie było drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. W pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. poparcia.

Konieczność przeprowadzenia wyborów była skutkiem majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu z urzędu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego następcą zostanie Łukasz Gibała, choć na oficjalne wyniki trzeba jeszcze poczekać.

Senator Monika Piątkowska przemawia do mikrofonów w otoczeniu dziennikarzy. O wieczorze wyborczym w Krakowie czytaj w SE.
Galeria zdjęć 5
Sonda
Czy jesteś zadowolony/a z wyniku wyborów na prezydenta Krakowa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Monika Piątkowska
WYBORY KRAKÓW