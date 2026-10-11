Monika Piątkowska dziękuje wyborcom po exit poll. „Będę patrzyła na ręce”

Exit poll wskazuje zwycięstwo Gibały

Według ogłoszonego w niedzielę badania exit poll przed losowo wybranymi lokalami wyborczymi w Krakowie, zwycięzcą przedterminowych wyborów na prezydenta miasta został Łukasz Gibała. Założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców miał uzyskać 61 proc. głosów.

Jego rywalka, senator Monika Piątkowska, startująca z komitetu Ponad Podziałami i wspierana przez Koalicję Obywatelską oraz PSL, według sondażu zdobyła 39 proc. poparcia.

Podziękowania dla mieszkańców i sztabu

Podczas wieczoru wyborczego Piątkowska podziękowała krakowianom za udział w głosowaniu, a szczególnie tym, którzy oddali na nią swój głos. Nie zabrakło również słów wdzięczności dla członków sztabu oraz przedstawicieli rządu, którzy angażowali się w jej kampanię.

– Kochani, to była trudna kampania. Miałam pełną świadomość tego i wiecie, tutaj obecni, że startuję w bardzo trudnym momencie, miałam tego pełną świadomość. Ciężko pracowaliśmy w tej kampanii, każdego dnia rozmawiając z mieszkańcami naszego miasta – mówiła po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Gratulacje dla rywala i zapowiedź kontroli

Senator zwróciła się także bezpośrednio do Łukasza Gibały. Pogratulowała mu zwycięstwa, jednocześnie zaznaczając, że wraz z politykami Koalicji Obywatelskiej będzie obserwować realizację jego wyborczych deklaracji.

Piątkowska podkreśliła, że kluczowa będzie weryfikacja zapowiedzi budowy „Krakowa dla mieszkańców”, która była jednym z głównych haseł kampanii zwycięskiego kandydata.

– Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesu, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto. Ale równocześnie mówię ci bardzo twardo: będę patrzyła na ręce – zapowiedziała.

Przedterminowe wybory po referendum

Niedzielne głosowanie było drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. W pierwszej turze Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. poparcia.

Konieczność przeprowadzenia wyborów była skutkiem majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu z urzędu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Teraz wszystko wskazuje na to, że jego następcą zostanie Łukasz Gibała, choć na oficjalne wyniki trzeba jeszcze poczekać.

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