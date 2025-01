E-biletomaty w Krakowie już działają! Jak korzystać z nowych urządzeń?

Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Kraków. Nowe urządzenie w autobusach. Jak kupić bilet?

O e-biletomatach zrobiło się w Krakowie głośno już w listopadzie ub. r., kiedy Zarząd Transportu Publicznego ogłosił zakup i montaż urządzeń łączących w sobie funkcje kasownika i biletomatu. Dopiero jednak w piątek, 31 stycznia zostały one uruchomione, a mieszkańcy miasta mogą w niektórych autobusach, zamiast papierowego biletu nabyć bilet elektroniczny. Jak odbywa się cała procedura? Przede wszystkim z e-biletomatu mogą skorzystać tylko te osoby, które posiadają kartę, telefon bądź zegarek z włączoną opcją płatności zbliżeniowych. Urządzenia te nie przyjmują gotówki. Nie drukują też papierowego biletu.

W krakowskich e-biletomatach można kupić bilety krótkookresowe z wyłączeniem 70-minutowego m.in. bilet 20-minutowy, 7-dniowy, lub jednoprzejazdowy dla grupy do 20 osób. Sam proces zakupu rozpoczyna się od wyboru biletu lub biletów, jakie chcemy nabyć. Następnie zbliżamy do urządzenia kartę płatniczą, telefon lub zegarek z funkcją płatności. Jeśli transakcja przebiegła pomyślnie na ekranie zobaczymy zielony komunikat. Plansza czerwona oznacza, że z konta nie została pobrana żadna kwota. W takim przypadku należy ponowić próbę.

Co istotne, bilet nie jest zapisywany na nośniku płatności, z którego korzystamy, lecz jedynie przypisany do konkretnej karty płatniczej lub w przypadku urządzeń elektronicznych do wirtualnej karty w systemie sprzedaży biletów. Weryfikacja biletu podczas kontroli odbywa się poprzez przyłożenie karty do czytnika kontrolerskiego. Zarząd Transportu Publicznego zapewnia jednak, że kontroler nie ma możliwości odczytania żadnych danych z karty, telefonu komórkowego lub zegarka, a numer karty w procesie zakupu zostaje w bezpieczny sposób zaszyfrowany.

E-biletomaty w Krakowie. Gdzie się znajdują?

Obecnie e-biletomaty są zamontowane wyłącznie w 151 pojazdach prywatnego przewoźnika – firmy Mobilis. Zarząd Transportu Publicznego zapewnia jednak, że w najbliższych miesiącach 760 urządzeń pojawi się w pozostałych autobusach oraz części tramwajów komunalnego przewoźnika – MPK SA w Krakowie.

