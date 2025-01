To strażacy odpalili race na Kasprowym Wierchu. Posypały się kary

Woda w krakowskim potoku znowu będzie zielona, ale tym razem nie ma powodu do niepokoju, ponieważ wszystko jest zaplanowane. Miasto poinformowało, że w celu lokalizacji kierunku przepływu ścieków oraz drożności istniejącej kanalizacji na zielono zostanie zabarwiony potok Olszanicki. Zastosowany barwnik odpłynie ze ściekami do obiektów znajdujących się na terminalu paliw Łapaczki, a następnie do stawu retencyjnego i potoku Olszanickiego. Obiekt Łapaczka ma funkcję oczyszczania ścieków.

- Wykonawca przestrzega, że mogą wystąpić miejscowe zabarwienia wody w potoku Olszanickim spowodowane zastosowanym pigmentem. Zabarwienia woda może występować przez kilka dni. Zastosowany produkt (firmy Bailey Drain Tracing Dye Green) nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników dla środowiska - informuje krakowski magistrat.

