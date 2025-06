Silne eksplozje na Gubałówce! "Przy popularnym deptaku"

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 17:59

Horror na słynnej Gubałówce! W nocy ze środy na czwartek (z 18 na 19 czerwca) okolicą wstrząsnęły dwie eksplozje. Jak się okazało, to nieznani póki co sprawcy wysadzili dwa bankomaty. Według ustaleń policji, do zdarzenia doszło około godziny 2:30. Złodzieje zniszczyli urządzenia i wynieśli z nich pieniądze. Trwa śledztwo i poszukiwanie rabusiów.

i Autor: Shutterstock