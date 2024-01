Nicole i Jasper uciekli do Polski, bo w Holandii chcieli im zabrać córkę. Ważna decyzja sądu

Zakopane. Ewakuacja szkoły podstawowej. Nauczyciele wyczuli drażniącą substancję

Trwa akcja straży pożarnej w jednej z podstawówek w Zakopanem. Powodem zgłoszenia był sygnał od nauczycieli, który wyczuli drażniącą substancję. Dyrekcja już przed godz. 8.00 podjęła decyzje o odwołaniu zajęć szkolnych zaplanowanych na czwartek, 25 stycznia. Jak przekazał PAP rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski, kilkoro uczniów, którzy wcześniej byli już w szkole zostało ewakuowanych. Wstępnie zakładano, że ulatniać może się gaz ziemny służący do ogrzewania budynku. Ten scenariusz został już jednak wykluczony.

- Przy pomocy mierników stwierdziliśmy, że nie jest to gaz ziemny, a takie było podejrzenie z uwagi na ogrzewanie szkoły właśnie gazem ziemnym. Na miejsce została wezwana grupa z Krakowa którzy specjalistycznymi miernikami mają stwierdzić co to za drażniąca substancja jest w budynku szkoły - powiedział Andrzej Król-Łęgowski.

