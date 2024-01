Miał na sobie dwie kurtki i dwie pary spodni. Ukradł nawet skarpetki

Nicole i Jasper uciekli do Polski, bo w Holandii chcieli im zabrać córkę. Ważna decyzja sądu

Zakopane. Na sobie miał dwie kurtki i dwie pary spodni. Ukradł nawet skarpetki

W jednej z drogerii na zakopiańskich Krupówkach został ujęty przyłapany na kradzieży 29-letni mężczyzna. Pochodzący z województwa lubelskiego amator cudzej własności przywłaszczył sobie kosmetyki o łącznej wartości prawie 1400 złotych. Szybko okazało się, że jego łupem padły nie tylko kosmetyki.

- Gdy policjanci zaczęli sprawdzać odzież jaką posiadał na sobie mężczyzna okazało się, że kradzieży ma na swoim koncie znacznie więcej. Na każdej części jego garderoby tj. dwie kurtki, dwie pary spodni, skarpetki oraz buty znajdowały się klipsy zabezpieczające odzież przed kradzieżą z innych sklepów - relacjonuje asp. szt. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Po odebraniu mężczyźnie skradzionych rzeczy został on tylko w koszulce i czapce, które były jego własnością.

Grozi mu 5 lat więzienia

Przy 29-latki funkcjonariusze znaleźli jeszcze tablet i szwajcarski scyzoryk, te przedmioty najprawdopodobniej też pochodziły z kradzieży. Ich wartość to ok. 4 tysiące złotych. Za liczne przestępstwa polegające na przywłaszczeniu cudzej własności mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

