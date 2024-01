Aż trudno uwierzyć, że to zdjęcie zrobiono w Krakowie. Niesamowity widok jak na tacy

Zakopane. W sztabie WOŚP nie ma już miejsc. "Od 12 lat tyle się nie działo"

W niedzielę, 28 stycznia odbędzie się 32. Finał WOŚP. W tym roku pieniądze są zbierane na zakup sprzętu służącego diagnostyce i leczeniu chorób płuc. Wyjątkowo bogaty program wydarzenia przygotowano w Zakopanem. W domu kultury Kombinat odbędzie się wielogodzinny koncert, w którym wystąpią: Klimat i Przyjaciele, Passport Control, New Market Jazz Band, Zakopiańska Akademia Śpiewu, Nie Tym Tonem, De Lux Charts Band, The Voice Sound i Lethe. TVN 24 podaje, że w organizację wydarzenia jest zaangażowany zakopiański magistrat, który w minionych latach raczej z dystansem podchodził do WOŚP. W zeszłym roku w rozmowie z Onetem wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica stwierdziła, że koncert się nie odbył "przez przeoczenie".

W zbiórce wezmą też udział przedstawiciele służb mundurowych: policji, straż pożarnej i straży granicznej.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości. W tym roku zakopiański sztab WOŚP był wręcz oblegany, przez co nie ma już w nim wolnych miejsc. Chętnych było tak dużo, że pula wolontariuszy została wyczerpana i trzeba było odmawiać kolejnym chętnym.

- Rok 2012 był ostatnim, kiedy tyle się działo. (...) Stosunek do WOŚP się ociepla. W ubiegłych latach rekrutacja trwała miesiąc, pomagali nam nawet ludzie, którzy przyjeżdżali tu na ferie. W tym roku udało nam się zapełnić sztab w ciągu zaledwie tygodnia. Musiałam wręcz odmawiać chętnym, bo nie mieliśmy już miejsc - stwierdziła w rozmowie z TVN 24 szefowa sztabu WOŚP w Zakopanem Katarzyna Dziewońska-Kachnic.

