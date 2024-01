i Autor: Khaligo/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Skażona woda

Pilny komunikat sanepidu! Znaleźli groźne bakterie. Woda nie nadaje się nawet do prania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach poinformował, że w próbce wody pobranej z miejskiego wodociągu zostały wykryte zgorzeli gazowej. Skażonej wody nie wolno używać nie tylko do picia, ale też do kąpieli, czy nawet do prania. W dziesięciu punktach miasta zostały ustawione beczkowozy, dzięki którym mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w wodę.