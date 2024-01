Ważna sprawa

Przeżyli piekło na Giewoncie, teraz mogą pomóc innym. Prośba TOPR do świadków śmiertelnej burzy

TOPR zwrócił się z ważną prośbą do turystów, którzy byli w pobliżu Giewontu podczas tragicznej burzy, jaka miała miejsce 22 sierpnia 2019 r. Zdarzenie zebrało śmiertelne żniwo. Zginęły cztery osoby, a naczelnik TOPR porównał burzę do zamachu terrorystycznego. Uczestnicy strasznego wydarzenia mogą się przyczynić do rozwoju wiedzy służącej ratowaniu innych.