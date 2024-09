Prognoza pogody IMGW na 13.09.2024. Tutaj spadnie najwięcej deszczu

IMGW przewiduje, że piątek (13 września) będzie kolejnym dniem z ulewnym deszczem w Polsce. - Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim do 50 mm, na południu opolskiego do 50 mm, śląskim do 30 mm, małopolskim do 20 mm - prognozuje IMGW.

Sytuacja jest na tyle poważna, że synoptycy sugerują śledzenie na bieżąco prognozy pogody i ostrzeżeń meteorologicznych. - W zachodniej połowie kraju, a zwłaszcza na południowym zachodzie i południu, pogoda z uciążliwymi warunkami termicznymi i z intensywnymi opadami deszczu będzie stwarzała zagrożenie dla ludzi, zwierząt i dobytku - informuje IMGW.

Eksperci apelują, aby w najbliższym czasie unikać przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie obniżeń terenu (niecki, rowy melioracyjne, koryta rzek), w których może szybko zbierać się woda. Wskazane jest również zabezpieczenie dobytku (np. poprzez parkowanie aut na wzniesieniach), a zwłaszcza ruchomości, które mogą zostać porwane przez płynącą wodę.

IMGW ostrzega przed ulewami. W tych regionach będzie najgorzej

IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne przed ulewnym deszczem. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia obowiązuje na południu Polski. Czerwone alerty meteo wydano dla Dolnego i Górnego Śląska, Opolszczyzny oraz Małopolski. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed deszczem obowiązuje w części woj. wielkopolskiego oraz woj. łódzkiego. Alert meteo I stopnia wydano w woj. kujawsko-pomorskim.

Ulewne deszcze wystąpią również w nocy z piątku na sobotę (13/14 września). - Opady deszczu, na południu i zachodzie okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie przejściowo nawalnym! - informuje IMGW. Największe sumy opadów prognozowane są w województwach:

dolnośląskim do 90 mm,

opolskim do 80 mm,

śląskim i małopolskim do 60 mm,

podkarpackim do 35 mm,

wielkopolskim i łódzkim do 20 mm.

IMGW poinformowało, że w piątek (13 września) do godz. 6 sumy opadów na najbardziej zagrożonym obszarze przekroczyły miejscami 50 mm. Od chwili obowiązywania ostrzeżenia, największe sumy opadów zanotowano w:

Międzylesiu 61 mm,

w Dzierżoniowie i Głuchołazach do 58 mm

w Stroniu Śląskim do 57 mm

Nowej Wsi 50 mm.

