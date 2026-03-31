Gigantyczne kolejki do lekarzy w Małopolsce. Tysiące pacjentów ignoruje jeden obowiązek

Nieodwołane wizyty blokują kolejki w Małopolsce

Z danych przekazanych przez Radio Kraków wynika, że w minionym roku na terenie województwa małopolskiego padł niechlubny rekord. Aż 227,5 tysiąca osób zignorowało zaplanowane konsultacje medyczne, nie zadając sobie trudu, by poinformować o tym wybraną placówkę. Statystyki rok do roku drastycznie wzrosły o niemal 90 tysięcy przypadków. Puste fotele w gabinetach oznaczają bezpowrotną stratę cennego czasu specjalistów. Tego rodzaju uchybienia bezpośrednio przekładają się na mniejszą dostępność świadczeń dla innych chorych i niepotrzebnie wydłużają i tak już gigantyczne kolejki.

Szczegółowe zestawienia przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obnażają największe słabe punkty systemu ochrony zdrowia. Okazuje się, że plaga absencji uderza przede wszystkim w poradnie ortopedyczne, gdzie w zaledwie dwanaście miesięcy przepadło aż 55 tysięcy zakontraktowanych wizyt. Liczby te doskonale obrazują wyzwania stojące przed polską medycyną. Każdy zablokowany i niewykorzystany termin to dramat kogoś, kto w tym samym czasie pilnie potrzebował fachowej diagnozy oraz wsparcia ze strony personelu medycznego.

NFZ apeluje do pacjentów o odwoływanie wizyt u specjalistów

Przepisy jasno precyzują, że pacjent ma obowiązek poinformować przychodnię, jeśli jego wizyta nie może dojść do skutku. Aby zminimalizować problem, Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie wysyła wiadomości tekstowe przypominające o zbliżających się badaniach i konsultacjach. Niestety, mimo tych technologicznych ułatwień statystyki wciąż szybują w górę. Urzędnicy po raz kolejny przypominają: wystarczy jeden krótki telefon do rejestracji szpitala czy przychodni, by zwolnić miejsce i dać szansę na szybsze leczenie innej osobie.

