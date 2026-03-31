Gigantyczne kolejki do lekarzy w Małopolsce. Tysiące pacjentów ignoruje jeden obowiązek

Adrian Teliszewski
2026-03-31 9:57

Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował ubiegły rok w małopolskich przychodniach i szpitalach. Liczby są alarmujące – przepadło ponad 227 tysięcy zaplanowanych konsultacji lekarskich. Zjawisko to narasta, bo w porównaniu z poprzednimi dwunastoma miesiącami pacjenci zignorowali o blisko 90 tysięcy terminów więcej.

lekarz

i

Autor: Julia Mościńska/ Canva.com

Nieodwołane wizyty blokują kolejki w Małopolsce

Z danych przekazanych przez Radio Kraków wynika, że w minionym roku na terenie województwa małopolskiego padł niechlubny rekord. Aż 227,5 tysiąca osób zignorowało zaplanowane konsultacje medyczne, nie zadając sobie trudu, by poinformować o tym wybraną placówkę. Statystyki rok do roku drastycznie wzrosły o niemal 90 tysięcy przypadków. Puste fotele w gabinetach oznaczają bezpowrotną stratę cennego czasu specjalistów. Tego rodzaju uchybienia bezpośrednio przekładają się na mniejszą dostępność świadczeń dla innych chorych i niepotrzebnie wydłużają i tak już gigantyczne kolejki.

Szczegółowe zestawienia przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obnażają największe słabe punkty systemu ochrony zdrowia. Okazuje się, że plaga absencji uderza przede wszystkim w poradnie ortopedyczne, gdzie w zaledwie dwanaście miesięcy przepadło aż 55 tysięcy zakontraktowanych wizyt. Liczby te doskonale obrazują wyzwania stojące przed polską medycyną. Każdy zablokowany i niewykorzystany termin to dramat kogoś, kto w tym samym czasie pilnie potrzebował fachowej diagnozy oraz wsparcia ze strony personelu medycznego.

NFZ apeluje do pacjentów o odwoływanie wizyt u specjalistów

Przepisy jasno precyzują, że pacjent ma obowiązek poinformować przychodnię, jeśli jego wizyta nie może dojść do skutku. Aby zminimalizować problem, Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie wysyła wiadomości tekstowe przypominające o zbliżających się badaniach i konsultacjach. Niestety, mimo tych technologicznych ułatwień statystyki wciąż szybują w górę. Urzędnicy po raz kolejny przypominają: wystarczy jeden krótki telefon do rejestracji szpitala czy przychodni, by zwolnić miejsce i dać szansę na szybsze leczenie innej osobie.

Polecany artykuł:

LOT startuje z nowymi połączeniami. Hiszpania i Włochy na wyciągnięcie ręki
Sonda
Czy uważasz, że w Polsce służba zdrowia działa sprawnie?
Leczył raka generatorami plazmy. Został prawomocnie skazany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki