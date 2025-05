Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. WOS, niemiecki, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 13.05.2025

Pod koniec kwietnia do Komisariatu Policji VIII w Krakowie zgłosił się przedstawiciel biura jednej z partii politycznych, informując o groźbach, które usłyszał pod swoim adresem. Jak relacjonował zgłaszający, tego samego dnia w godzinach popołudniowych, na telefon biura zadzwonił nieznajomy mężczyzna. Rozmówca był wyraźnie podenerwowany i wzburzony, wykrzykując oskarżenia pod adresem partii. Następnie zagroził przedstawicielowi biura pozbawieniem życia i rozłączył się. Mężczyzna poczuł się zagrożony i złożył oficjalne zawiadomienie na policji.

Śledczy z Komisariatu Policji VIII w Krakowie, we współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, niezwłocznie zajęli się sprawą. Zebrano informacje, które pozwoliły na wytypowanie potencjalnego sprawcy. Policjanci udali się do jednego z mieszkań na terenie Nowej Huty, gdzie mógł przebywać podejrzewany.

- Mężczyzna został wylegitymowany, a następnie zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VIII w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia – informuje krakowska policja.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta zdecydował o zastosowaniu wobec 46-letniego mieszkańca Krakowa środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym. Za groźby karalne mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

Maczeta na orliku! Zastraszali nastolatka. Policja zatrzymała trzy osoby

Strzelanina Wrocław 13.05.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.