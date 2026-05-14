Grzebowisko dla zwierząt w Krakowie w końcu powstanie. Znamy koncepcję nowego parku

Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości odpowiada za stworzenie "Parku Wiernych Przyjaciół", czyli nowoczesnego grzebowiska dla domowych pupili. Odpowie to na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu infrastrukturę pamięci.

Teren przeznaczony pod tę inwestycję obejmuje 1,3 hektara obszarów zadrzewionych, które niegdyś stanowiły strefę ochronną Huty im. Sendzimira, co gwarantuje odpowiedni dystans od osiedli mieszkaniowych.

Harmonogram prac zakłada, że krakowianie będą mogli skorzystać z nowego obiektu pod koniec 2028 roku.

Gdzie powstanie grzebowisko dla zwierząt w Krakowie? Znamy szczegóły inwestycji

Krakowski samorząd poinformował, że nowy cmentarz dla pupili zajmie obszar około 1,3 hektara. Wyznaczenie tego konkretnego terenu po dawnej strefie ochronnej Huty im. Sendzimira ma ogromne znaczenie ze względu na całkowity brak sąsiedztwa domów mieszkalnych. Takie rozwiązanie gwarantuje mieszkańcom spokój i eliminuje potencjalne niedogodności. "Park Wiernych Przyjaciół" zaoferuje znacznie więcej niż standardowe usługi pochówku. Projektanci chcą stworzyć przestrzeń sprzyjającą wyciszeniu i wspomnieniom o utraconych czworonogach. Architektura obiektu zostanie w pełni dopasowana do otaczającej przyrody, aby odpowiednio uhonorować pamięć zmarłych zwierząt. Całe przedsięwzięcie poprowadzi jeden wykonawca w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zwycięska firma przygotuje niezbędną dokumentację, a następnie zrealizuje wszystkie prace budowlane. Władze miasta liczą, że takie kompleksowe działanie znacznie przyspieszy oddanie kompleksu do użytku.

Harmonogram budowy Parku Wiernych Przyjaciół w Krakowie

Przedstawiciele inwestora opublikowali już szczegółowy plan działania. Rozpoczęcie funkcjonowania obiektu poprzedzi seria wymagających procedur urzędowych i budowlanych.

III kwartał 2026 r.:

zakończenie prac koncepcyjnych i wizualizacji

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

uzgodnienia z Ogrodniczką Miejską oraz w zakresie zieleni

przygotowanie dokumentacji do postępowania

IV kwartał 2026 r.:

ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”

wybór wykonawcy

I–II kwartał 2027 r.:

opracowanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę

uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym środowiskowych i branżowych

III kwartał 2027 r. – II kwartał 2028 r.:

realizacja robót budowlanych

III kwartał 2028 r.:

rozruch instalacji spopielania, testy technologiczne, odbiory

IV kwartał 2028 r.:

uruchomienie obiektu.

