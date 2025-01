IMGW ostrzega południe kraju. W tych województwach sytuacja będzie najgorsza

W niedzielę IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w województwach na południu i południowym zachodzie Polski. Alertami objęto powiaty w woj. małopolskim: nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański oraz Nowy Sącz; w woj. podkarpackim: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz Krosno, a także w woj. śląskim: bielski, cieszyński, żywiecki oraz Bielsko-Biała.

Czytaj też: 12 stopni kontra porywisty wiatr i opady. Pogoda solidnie namiesza [Prognoza IMGW na 27.01.2025]

IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75/80 km/h, z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenie IMGW potrwa do poniedziałku do godz. 16 w woj. śląskim i do godz. 20 w woj. małopolskim i podkarpackim.

Nawałnica w Warszawie. Wichura łamała drzewa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.