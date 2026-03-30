Influencerzy zaatakowani gazem pieprzowym. 19-latek zatrzymany przez policję

Policjanci z Krakowa zatrzymali 19-latka, który pod koniec lutego br. rozpylił gaz pieprzowy w kierunku grupy influencerów na Rynku Głównym.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, za co grozi kara do roku więzienia, która może być wyższa ze względu na chuligański charakter czynu.

Dodatkowo 19-latek otrzymał mandaty na ponad 4 tys. złotych za wykroczenia, takie jak nieobyczajny wybryk, używanie wulgaryzmów i zakłócenie porządku publicznego.

Skandal na Rynku Głównym w Krakowie: Gaz pieprzowy i zarzuty dla 19-latka

Pod koniec lutego bieżącego roku, serce Krakowa, Rynek Główny, stało się areną niecodziennego i niepokojącego zdarzenia. Grupa popularnych influencerów została zaatakowana gazem pieprzowym przez nieznanego sprawcę. Incydent ten, zarejestrowany na nagraniu wideo, szybko zyskał rozgłos w internecie, wywołując lawinę komentarzy i oburzenia. W odpowiedzi na to zdarzenie, policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli natychmiastowe działania, mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawcy. Ich wysiłki przyniosły rezultat – zatrzymano 19-letniego mężczyznę, który usłyszał poważne zarzuty.

Jak informuje policja w Krakowie, po szczegółowej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, 19-latkowi przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby. Zgodnie z polskim prawem, za tego typu czyn grozi kara do roku pozbawienia wolności. Jednakże, w tym konkretnym przypadku, zachowanie sprawcy zostało zakwalifikowane jako mające charakter chuligański. To oznacza, że młody mężczyzna musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego znacznie surowszej kary, przekraczającej standardowy wymiar.

Surowe konsekwencje ataku na influencerów w Krakowie

Oprócz zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej, 19-latek został również rozliczony za szereg wykroczeń. Wśród nich znalazły się m.in. nieobyczajny wybryk, używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym oraz zakłócenie porządku publicznego. Za te przewinienia, na sprawcę nałożono mandaty karne na łączną kwotę przekraczającą 4 tysiące złotych.

