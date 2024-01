Jest reakcja na apel ratowników medycznych. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję

Zwłoki kobiety na polu. Dramatyczna ostatnia wiadomość do męża

Dodatkowa karetka w Zakopanem. Jest reakcja na apel ratowników medycznych

Od poniedziałku, 15 stycznia w Zakopanem funkcjonuje dodatkowy całoroczny podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Będzie on pracował przez 12 godzin na dobę. Data uruchomienia zespołu nie jest przypadkowa, ponieważ dzisiaj zaczynają się ferie 2024. To odpowiedź na apel ratowników medycznych, którzy ostrzegali, że dotychczasowe zabezpieczenie powiatu tatrzańskiego w zespoły ratownictwa medycznego jest niewystarczające ze względu na dużą liczbę turystów. Ratownicy prosili nawet mieszkańców o naukę zasad udzielania pierwszej pomocy.

- Bardzo dziękuję Minister Izabeli Leszczynie za interwencję i pełne zrozumienie dla pilności potrzeb wzmocnienia zabezpieczenia medycznego powiatu tatrzańskiego poprzez uruchomienie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego. Ta dodatkowa karetka jest w tym rejonie bezsprzecznie potrzebna. Dziękuję również Małopolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ za sprawne podjęcie stosownych działań formalnych. Jak potwierdza dysponent ZRM-u, czyli Szpital Powiatowy im. dr. T. Chałubińskiego w Zakopanem, jednostka jest przygotowana i gotowa do rozszerzonych zadań, więc już od poniedziałku nowy ZRM będzie mógł zostać uruchomiony – powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Będzie to czwarty całoroczny ZRM zabezpieczający powiat tatrzański, a trzeci stacjonujący cały rok w Zakopanem. Powiat zabezpieczają także 2 ZRM sezonowe (jeden od 1 stycznia do 31 marca, drugi od 1 lipca do 30 września), 12-godzinne stacjonujące, w Bukowinie Tatrzańskiej.

