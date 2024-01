Sąd zdecydował w sprawie Strefy Czystego Transportu w Krakowie. "Nas na to nie stać"

60-letnia kobieta w piątek (12 stycznia) po południu wracała z pracy do domu z Placu Targowego Tomex w Krakowie. Miała wrócić autobusem kilka kilometrów na ul. Darwina. Kobieta nie dotarła tam. Zaniepokojony mąż zadzwonił do żony. Jak poinformowali policjanci, około godziny 17:30 kobieta poinformowała męża, że złamała nogę wysiadając z autobusu, leży w zaspie śniegu i nie może się ruszać. Co najważniejsze - 60-latka nie powiedziała, gdzie jest.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania kobiety. Mundurowi sprawdzili monitoring, użyli drona i psa z przewodnikiem. Niestety, w sobotę (13 stycznia) około godz. 14 funkcjonariusze przekazali tragiczne wieści. Na polu uprawnym w miejscowości Kocmyrzów pod Krakowem, która jest oddalona o 7 km od ul. Darwina, znaleziono ciało poszukiwanej 60-latki. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną śmierci kobiety. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Źródło: Onet / tvn24.pl