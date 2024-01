Szedł i trząsł się z zimna. Pan Mateusz okazał wielkie serce. Natychmiastowa reakcja

Chcą Orderu Orła Białego dla ks. Isakowicza-Zaleskiego. Apel do prezydenta Dudy

Pies potrzebował pomocy. Pan Mateusz wysiadł z samochodu, wzruszający gest

W poniedziałek (8 stycznia) wieczorem, o godz. 19 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od kierowcy, który przy ul. Oświęcimskiej w Zatorze zauważył idącego poboczem, trzęsącego się z zimna, zaniedbanego psa. Mężczyzna natychmiast zabrał go do samochodu, a na jednym z parkingów oczekiwał na przyjazd policjantów. Mundurowi przejęli czworonoga, którego następnie przekazali pod opiekę pracowników schroniska. Psiak trafił do schroniska dla zwierząt w Chełmku, gdzie będzie oczekiwał na właściciela.

Jak przyznają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, pan Mateusz zasługuje na podziękowania za prawidłową reakcję i pomoc zwierzęciu. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że jeśli pies nie znajdzie schronienia, może nie przetrwać niezwykle mroźnej nocy. Policjanci apelują o niezwłoczne reagowanie na sytuacje, w których widzimy, że zwierzę jest zaniedbywane. W takich przypadkach należy powiadomić inspektorów Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Animals. Natomiast w pilnych przypadkach, kiedy życie zwierzaka jest zagrożone, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

