Niepokój w Zakopanem. Zabraknie karetek? Ratownicy apelują o uczenie się zasad pierwszej pomocy

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda sekunda jest na wagę złota, tymczasem mieszkańcy Zakopanego i powiatu tatrzańskiego mogą mieć obawy, czy karetka pogotowia ratunkowego przyjedzie do nich na czas. Wszystko przez to, że w regionie stacjonują tylko trzy ambulanse. Dwie z nich znajdują się w Zakopanem, a jeden w Bukowinie Tatrzańskiej. Tymczasem Podhale jest regionem turystycznym, co oczywiście wiąże się z dużą liczbą urlopowiczów wypoczywających pod Tatrami. Również oni ulegają wypadkom i potrzebują pomocy. Dodatkowym problemem są utrudnienia wynikające z warunków atmosferycznym i geograficznych typowych dla podgórskich rejonów. To wszystko sprawia, że ratownicy apelują do mieszkańców o szkolenie się w zakresie pierwszej pomocy, tak by jak największa liczba osób umiała ratować życie w nagłych przypadkach.

- To jednak przy takim natłoku gości i wszechobecnych korkach na tatrzańskich drogach może spowodować, że dojazd karetki się wydłuży. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby szkolili się, jak reagować i udzielić pomocy w razie nagłego zatrzymania krążenia - mówił Paweł Mickowski, koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Powiatowym im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Jak przeprowadzić resuscytację?

Ratownicy medyczni z Zakopanego w serwisie You Tube umieścili wideo z instruktażem prawidłowego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nagranie znajduje się poniżej.

