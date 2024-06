Kraków pozwany do sądu! Mieszkańcy Starego Miasta mają dość turystów

Ich życie to koszmar

Juwenalia w PRL. Tak studenci z Krakowa celebrowali swoje święto

Juwenalia to święto studentów obchodzone przed letnią sesją egzaminacyjną. W Polsce juwenalia zaczęto obchodzić już w XV wieku. Pierwsze takie imprezy żaków organizowano w Krakowie, gdzie powstała najstarsza polska uczelnia - Akademia Krakowska, przekształcona następnie w Uniwersytet Jagielloński. W trakcie juwenaliów studenci otrzymują klucze do miasta, co symbolicznie oznacza, że w trakcie studenckiego święta władzę w mieście sprawują młodzi ludzie. W tym czasie organizuje się huczne zabawy, pochody oraz koncerty. Tradycja juwenaliów przetrwała pomimo zmieniających się epok i ustrojów.

My proponujemy Wam podróż w czasie do epoki PRL-u i przypomnienie sobie, jak wyglądały juwenalia przed 1989 r. Jest to możliwe dzięki zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zobaczcie, jak w PRL-u bawili się studenci. W programie między innymi otrzęsiny beanów (nowicjuszy) na Rynku Głównym w Krakowie. Galeria zdjęć znajduje się poniżej.