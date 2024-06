Pan Roman spod Krakowa skończył 100 lat. "Wiek to tylko liczba". Przez wiele lat grał w orkiestrze dętej

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej na konkursie University Rover Challenge. Marsjański łazik "Kalman" okazał się najlepszym

URC to prestiżowe zawody łazików marsjańskich, których tegoroczna edycja odbyła się w pierwszy weekend czerwca na terenie Mars Desert Research Station w Utah w Stanach Zjednoczonych. To jeden z najbardziej cenionych i najtrudniejszych konkursów z serii Rover Challenge.

Studenci z AGH z Krakowa musieli zmierzyć się z 36 drużynami z całego świata, więc nie było to łatwe zadanie. Okazuje się jednak, że zespół AGH Space System wykazał się najlepszymi umiejętnościami i to ich łazik marsjański wygrał zawody z wysokim wynikiem, zdobywając aż 392,76 pkt.

Trudno znaleźć słowa, aby oddać to, co teraz czujemy. Możemy powiedzieć jedno - jesteśmy pełni dumy oraz prawdziwej radości. To właśnie takie momenty sprawiają, że cała ciężka praca włożona przez członków zespołu w rozwój naszych projektów jest warta każdego wysiłku - podkreślali studenci z AGH w Krakowie.

Co ciekawe, Polska była reprezentowana jeszcze przez drużynę z Politechniki Wrocławskiej. Studentom z Dolnego Śląska udało się zająć natomiast 13. miejsce.

Congratulations to our URC2024 Podium!1. AGH Space Systems - 392.762. Team Mountaineers - 391.803. BYU Mars Rover - 374.24 pic.twitter.com/YTnDvWuqqo— URC (@URConMars) June 2, 2024

Studenci z AGH wygrali zawody łazików marsjańskich. To już kolejny sukces tego typu

Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych to niejedyny sukces konstruktorów z Krakowa. Okazuje się, że studenci przed wyjazdem do Ameryki wzięli udział w bardzo podobnych zawodach, które także wygrali. Mowa o konkursie European Rover Challenge w Kielcach, który odbył się po raz 9. we wrześniu 2023 roku.

