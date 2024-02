Co za dzień! "Szóstka" w Lotto to nie wszystko. Padła też wygrana w Eurojackpot

Wianki 2024 w Krakowie. Jaki jest program wydarzenia?

Wianki 2024 w Krakowie co roku odbywają się na Bulwarach Wiślanych oraz innych miejscach stolicy Małopolski. Kiedy odbędą się Wianki 2024 w Krakowie? Wianki co roku obchodzone są w czerwcu. W 2023 roku Wianki w Krakowie odbyły się w sobotę, 24 czerwca. Wiemy już kiedy zaplanowano tegoroczne wydarzenie. Wianki 2024 w Krakowie odbędą się 22 i 23 czerwca 2024 roku. Wydarzenie potrwa zatem przez dwa dni, co jest zmianą w porównaniu do roku ubiegłego.

Wianki 2024 w Krakowie. Kto zagra na Wiankach?

Kto zagra na Wiankach 2024 w Krakowie? Na pewno zastanawiacie się, kto zagra na Wiankach 2024 w Krakowie. Co roku w stolicy Małopolski występowały gwiazdy takie jak chociażby Budka Suflera, Kayah, Lenny Kravitz, Mr. Zoob czy też Alphaville. Jak na razie nie wiemy, kto konkretnie pojawi się na Wiankach 2024 w Krakowie. Można jednak spodziewać się, że jak co roku, pojawią się głośne nazwiska, które będą rozgrzewać krakowską publiczność! O wszystkim będziemy was na bieżąco informować.

Wianki 2024 w Krakowie to nie tylko koncerty muzyczne

Warto jednak pamiętać, że Wianki w Krakowie to nie tylko koncerty muzyczne, ale także inne atrakcje. W ubiegłym roku podczas Wianków odbył się m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek, a także warsztaty robienia wianków. Krakowianie podczas tego wydarzenia zdecydowanie nie będą się nudzić, więc nic dziwnego, że wiele osób już teraz zapisuje w swoich kalendarzach datę Wianek 2024 w Krakowie!

