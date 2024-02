i Autor: Archiwum Autostrada A4 z Katowic do Krakowa jeszcze droższa. nowe stawki od 16 stycznia 2024 roku

Ponad 100 mln na czysto!

Kierowcy na A4 wyciskani jak cytryny. Bajoński zysk Stalexportu

Grupa Stalexport Autostrady S.A. przedstawiła wyniki finansowe za rok 2023. Te są wprost imponujące, bo przedsiębiorstwo zaraportowało zysk netto w wysokości ponad 100 milionów złotych, co oznacza wzrost o ponad 100 proc. rok do roku! Mniej powodów do zadowolenia mają kierowcy, którzy za przejazd płatnym odcinkiem A4 płacą coraz więcej. W kwietniu planowana jest kolejna podwyżka.