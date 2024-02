Policja sprzedaje limitowaną wersję terenówki. "Perełka motoryzacyjna"

Matura historia 2024. Co będzie na maturze z historii? Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki, harmonogram egzaminu z historii

Ewakuacja ok. 200 osób w Skawinie! Niebezpieczne znalezisko podczas prac ziemnych

Co za dzień! "Szóstka" w Lotto to nie wszystko. Padła też wygrana w Eurojackpot

Zupełnie nieprzygotowany turysta wybrał się na Rysy. W środku nocy ściągali go na linie

Policja sprzedaje terenówkę Land Rover Defender 110. "Perełka motoryzacyjna"

Małopolska policja wystawiła na sprzedaż trzynaście używanych pojazdów. Wśród nich najciekawszą okazją jest terenówka Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochód został wyprodukowany w 1994 r. i ma przejechane 136 400 kilometrów. To limitowana wersja tego modelu, zaprojektowana do używania przez oddziały specjalne policji. Mundurowi określili sprzedawany samochód jako "perełkę motoryzacyjną".

Ofertę na zakup terenówki można składać osobiście, kurierem lub pocztą. Nie ma jednak dużo czasu, ponieważ trzeba to zrobić do godziny 15.00 w piątek, 16 lutego (liczy się data i godzina doręczenia). Jeszcze wcześniej, bo do 15 lutego należy wpłacić wadium, które w przypadku sprzedawanego land rovera wynosi 8200 złotych. Szczegółowe informacje o przetargi znajdują się na stronie internetowej małopolskiej policji.

Ile kosztuje policyjny land rover?

Terenówka Land Rover Defender 110 w limitowanej wersji została wyceniona na 82 tysiące złotych. Samochód przypadnie oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Transportu KWP w Krakowie. Poniżej zdjęcia oferowanej przez mundurowych terenówki.

Sonda Preferujesz auta z silnikiem benzynowym czy z silnikiem diesla? Benzyna Diesel Wolę elektryki