Tatry. Nocna akcja TOPR. Na linie ściągali nieprzygotowanego turystę, który szedł na Rysy

Brak odpowiedniego przygotowania do wyprawy stał się przyczyną problemów turysty, który utknął w drodze na Rysy. Z relacji toprowców wynika, że mężczyzna nie miał ani stosownej do warunków atmosferycznych odzieży, ani raków, ani lawinowego ABC. Samotny turysta był w stanie dojść w rejon tzw. "Kamienia", stamtąd ewakuowali go ratownicy. Akcja TOPR zakończyła się w środku nocy, po kilku godzinach od otrzymania sygnału alarmowego. Mężczyzna przy pomocy liny został sprowadzony do schroniska nad Morskim Okiem.

Wiosna tylko w dolinach. W górach panuje regularna zima

Ratownicy przestrzegają przed sugerowaniem się pogodą panującą w dolinach, gdzie rozgościła się wiosna. Turystów nie powinny zwodzić wysokie - jak na luty - temperatury. W górach warunki są typowo zimowe. Obecnie w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu w Tatrach zginął turysta przysypany przez lawinę.

