Kraków. Kolejna dewastacja na terenie Muzeum KL Plaszow. Sprawa nie została zgłoszona policji

Wandal pomalował farbą w sprayu kilka elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do umocowania nowej wystawy plenerowej i tablic informacyjnych na terenie Muzeum KL Plaszow. Dewastacja prawdopodobnie miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek (11/12 lutego). Na szczęście w tym przypadku zniszczenia nie są duże i łatwo odwracalne. Z tego powodu zdecydowano, by nie zgłaszać incydentu policji.

- Z przykrością informujemy, że nowe elementy konstrukcyjne na terenie miejsca pamięci KL Plaszow zostały pomalowane farbą w spreju. Do aktu wandalizmu doszło prawdopodobnie w nocy z 11 na 12 lutego. Sprejem pomazano kilka elementów konstrukcyjnych – pylony przeznaczone do umocowania nowej wystawy plenerowej i tablic informacyjnych oraz betonowe bloki wyznaczające przebieg granic cmentarzy żydowskich. Obecnie pracujemy nad zmyciem farby i przywróceniem tych elementów do ich pierwotnego stanu. Ze względu na brak trwałych zniszczeń sprawa nie została zgłoszona na policję. Teren poobozowy nie jest ogrodzony i obecnie nie jest monitorowany. Jesteśmy zasmuceni, że w miejscu takim jak teren byłego obozu KL Plaszow doszło do aktu wandalizmu. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie elementy konstrukcyjne są łatwym celem tego typu działań, jednak mamy nadzieję, że po zainstalowaniu nowej wystawy plenerowej, opowiadającej historię KL Plaszow, podobny wybryk już się nie powtórzy - poinformowało Muzeum KL Plaszow.

Pijany 36-latek zniszczył symboliczny nagrobek Sary Szenirer

Za poprzednim aktem wandalizmu na terenie Muzeum KL Plaszow stał 36-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez policję. Przy pomocy koparki, którą wcześniej uruchomił, zniszczył on między innymi symboliczny nagrobek Sary Szenirer. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale nie potrafił wyjaśnić motywów swojego postępowania. Tłumaczył się nadużyciem alkoholu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Symboliczny nagrobek w Muzeum KL Plaszow zdemolowany koparką

