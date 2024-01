36-latek zatrzymany po skandalu w Krakowie. Twierdzi, że nie wiedział co robi

Wielki pożar w Bukownie! W środku hali byli pracownicy. Co wiadomo obecnie?

Kraków. Policja zatrzymała wandala, który zniszczył pomnik w muzeum KL Plaszow

Sprawca zdemolowania pomnika znajdującego się na terenie muzeum KL Plaszow został zatrzymany przez policję. 36-latek w nocy z 13 na 14 stycznia wkradł się do zaparkowanej koparki i przy jej użyciu zniszczył między innymi symboliczny nagrobek Sary Szenirer. Przy okazji uszkodzona została również koparka. Właściciel sprzętu oszacował swoje straty na kwotę ponad 60 tysięcy złotych, z kolei straty muzeum to ponad 80 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Borku Fałęckiego.

36-latek przyznał się do winy. Jest recydywistą

W trakcie przesłuchania 36-latek przyznał się do winy, tłumacząc swoje zachowanie spożyciem zbyt dużej ilości alkoholu i twierdząc, że w momencie zdarzenia nie miał świadomości tego co robi. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia zabytku, uszkodzenia mienia oraz uszkodzenia cudzego pojazdu w trakcie jego bezprawnego użycia. 36-latek działał w warunkach recydywy dlatego, grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

