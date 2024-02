Zmiany na maturze 2024. Nowe zasady oceniania uczniów. To musisz wiedzieć przed egzaminem

Kraków. Prokuratura przesłuchuje urzędników urzędu marszałkowskiego. Zawiadomienie złożyła NIK

Prokuratura Regionalna w Krakowie przesłuchuje świadków, w tym pracowników urzędu marszałkowskiego, w sprawie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - podaje PAP. Śledztwo prowadzone jest z zawiadomienia NIK, której zdaniem mogło dojść do niegospodarnego wydania środków publicznych.

- Aktualnie postępowanie to znajduje się w fazie "in rem" i wobec żadnej osoby nie zostało wydane postawienie o postawieniu jej zarzutów. W sprawie trwają przesłuchania świadków, w tym pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz przedstawicieli beneficjentów projektu – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Krakowie Katarzyna Duda.

Jak dodała, przedmiotem śledztwa są nieprawidłowości, do jakich mogło dojść w związku z realizacją przez urząd marszałkowski projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), które celowo mogły skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania w kwocie co najmniej 64 mln 756 tys. 500 zł. Zastrzeżenia – jak wyjaśniła rzeczniczka – wzbudziły m.in. funkcjonalność realizowanego projektu oraz ryzyko niedotrzymania terminów jego wdrożenia.

Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolskie Parki Rozrywkowe sp. z o.o. od 1 lutego do 30 czerwca 2022 r. W marcu 2023 r. opublikowała wyniki kontroli i krytycznie oceniła realizowany projekt MSIM. Prokuraturę poinformowała o możliwości popełniania przestępstwa przez cztery osoby, o możliwości niedopełnienia obowiązków i doprowadzania do niekorzystnego rozporządzania mieniem za pomocą wprowadzania w błąd. NIK zwróciła uwagę na dublowanie przez system funkcji Internetowego Konta Pacjenta. Na podobny problem zwracało uwagę Ministerstwo Zdrowia.

Czym jest Małopolski System Informacji Medycznej?

Urząd marszałkowski pracował nad MSIM od 2015 r. Koszt przedsięwzięcia to 212 mln zł, przy czym 139 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich oraz budżetu krajowego. Oficjalnie system został uruchomiony w grudniu 2023 r. 38 małopolskich szpitali, które współtworzą system, uzupełnia w nim dokumentację hospitalizowanych pacjentów. Uruchamiając system władze województwa zapowiedziały, że będzie on dużym ułatwieniem w pracy dla personelu medycznego i dla pacjentów, że umożliwi szybki wgląd w dokumentację medycznych powstałą w różnych placówkach. System jest zintegrowany z systemem P1, czyli ogólnopolską, elektroniczną bazą danych medycznych.

Jak przypomniała NIK w 2023 r., pomysł budowy MSIM pojawił się w 2009 r., zakładał innowacyjne, jak na ówczesne czasy, rozwiązania. Miał zwiększyć dostępność e-usług medycznych w regionie i poprawić ich jakość. Pilotaż uruchomiono w 2015 r., a ostateczna decyzja o budowie MSIM zapadła w 2019 r., choć – jak podała NIK – już wtedy było wiadomo, że system będzie powielał rozwiązania dostępne w ramach ogólnopolskiej platformy P1. Od 1 lipca 2021 r. polskie placówki lecznicze mają obowiązek raportować zdarzenia medyczne drogą elektroniczną na centralną platformę P1.

