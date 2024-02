Marszałek Kozłowski straci stanowisko? Miał pokłócić się z posłem PiS

Witold Kozłowski (PiS) nie zostanie wpisany na listy wyborcze swojej partii w wyborach samorządowych? Informacje na temat możliwej rewolucji we władzach województwa małopolskiego przekazał Onet. Według nieoficjalnych ustaleń tego portalu na spotkaniu zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości doszło do karczemnej awantury pomiędzy Kozłowskim, a posłem Ryszardem Terleckim. Poszło o to, że marszałek chciał zmienić okręg wyborczy z nowosądeckiego na podhalański, co ułatwiłoby mu zdobycie mandatu. Terlecki miał natomiast wypytywać skąd pomysł na taką zmianę i zarzucić Kozłowskiemu, że na Podhalu będzie "spadochroniarzem", czyli osobą niezwiązaną osobiście z danym terenem, lecz skierowaną tam przez władze partyjne. Co ciekawe, przed niedawnymi wyborami parlamentarnymi "spadochroniarzem" został... Ryszard Terlecki, który zamiast z Krakowa kandydował z Sądecczyzny.

Dodatkowo Terlecki miał dwuznacznie dopytywać się o syna Witolda Kozłowskiego, na co ten zareagował w niezwykle impulsywny sposób. - Zniszczę cię - miał według informatora Onetu odpowiedzieć Ryszardowi Terleckiemu. Były wicemarszałek Sejmu jest jednak osobą bardzo wpływową w PiS, co może mieć skutek w postaci wykreślenia Kozłowskiego z list do sejmiku małopolskiego. W przypadku ponownego uzyskania większości w tym gremium przez PiS marszałkiem miałby zostać były wojewoda Piotr Ćwik. Sondaże wskazują jednak na możliwość utraty przez PiS (i szerzej przez Zjednoczoną Prawicę) większości w Małopolsce. Niemniej sprawa nie jest jeszcze przesądzona, a badania wskazują na to, że zwycięstwo którejkolwiek ze stron będzie minimalne. Większość może być zależna nawet od jednego mandatu.

Kiepska seria polityków PiS. Seria zatrzymań i zarzutów

Przed kwietniowymi wyborami samorządowcy PiS z Małopolski nie mają dobrej serii. Najpierw zarzuty usłyszał wójt gminy Tarnów, a następnie zatrzymano starostę tarnowskiego Romana Ł. oraz Annę G., szefową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Odpowiedzialność karna grozi też wójtowi gminy Szerzyny Grzegorzowi G.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Wówczas Małopolanie wskażą 39 osób, które zasiądą w sejmiku wojewódzkim. Radni z kolei wybiorą zarząd województwa z marszałkiem na czele. Marszałek może być równocześnie radnym (zazwyczaj te funkcje są łączone). Na czele zarządu województwa może jednak stać osoba niesprawująca mandatu radnego wojewódzkiego. Kadencja samorządu trwa 5 lat.

