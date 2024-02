Rocznica śmierci Jacka Żaby. Był działaczem "Solidarności". Na Monte Lupich zgotowali mu piekło

Od śmierci Jacka Żaby właśnie minęło 35 lat. Mężczyzna zmarł tragicznie, rzucając się z ósmego piętra bloku w dniu 5 lutego 1989 r. Wcześniej elektromonter oraz działacz "Solidarności" przeżył piekło w więzieniu na Monte Lupich. Został skazany przez sąd za przecięcie pasków klinowych w 30 autobusach krakowskiego MPK. Była to forma demonstracji w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Komunistyczne władze uznały ten czyn za akt sabotażu.

Początkowo Jacek Żaba siedział w celi dla więźniów politycznych, lecz później przeniesiono go do zwykłej celi. Poniżali go i znęcali się nad nim zarówno kryminaliści, jak i strażnicy. Nieludzkie traktowanie w drastyczny sposób odbiło się na jego psychice. Przestał jeść, kontaktować się z innymi ludźmi, a nawet kontrolować odruchy fizjologiczne.

Stan zdrowia Jacka Żaby coraz bardziej się pogarszał, aż w końcu konieczne było przeniesienie go do szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie. Ze szpitala wyszedł na przepustkę i udzielono mu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Gdy jednak otrzymał wezwanie do powrotu do zakładu karnego całkowicie się załamał i skoczył z ósmego piętra bloku. Jacek Żaba spoczywa na cmentarzu w Grębałowie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce była słuszna? Tak, Jaruzelski dobrze zrobił Nie, Jaruzelski źle zrobił