W Krakowie testują autobus na wodór. Tak wygląda Solaris Hydrogen U18

Solaris Hydrogen U18 testowany w Krakowie. Pojazd jest napędzany wodorem

Dwa miesiące potrwają testy autobusu Solaris Hydrogen U18 w Krakowie. W tym czasie pojazd będzie obsługiwał regularne linie. Przegubowa maszyna jest niskopodłogowa i bezemisyjna, ponieważ napędza ją wodór. Posiada klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej oraz jest dostosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Do tankowania wodoru w Krakowie służy mobilna stacja ORLEN Południe, zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie. Jest to pierwsza mobilna stacja do tankowania wodoru w Polsce.

MPK w najbliższych latach planuje zakup nowych autobusów zasilanych wodorem z wykorzystaniem środków unijnych. Jednocześnie do ich obsługi ma zostać przystosowana Stacja Obsługi Autobusów w Płaszowie, która będzie gruntownie przebudowana. Galeria autobusu Solaris Hydrogen U18 testowanego w Krakowie znajduje się poniżej.

